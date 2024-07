„So einen kriegen wir nimmer“, meinte Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer am Samstag bei seiner Ansprache in der Pfarrkirche Frauenberg in St. Marein. Rund 800 Trauergäste waren zu der hoch über dem Mürztal gelegenen Wallfahrtskirche Maria Rehkogel gekommen, um dem beliebten Landesrat das letzte Geleit zu geben.