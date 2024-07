Am Sonntag verstarb der steirische Langzeit-Landesrat Hans Seitinger (63). Die Messe – mit Bischof Wilhelm Krautwaschl – zur Verabschiedung des Verstorbenen wird am Samstag um 13 Uhr in der Wallfahrtskirche Maria Rehkogel in Seitingers Heimat Frauenberg (Gemeinde Sankt Marein im Mürztal) stattfinden. Am Freitag ab 12 Uhr besteht bei der Aufbahrung die Möglichkeit, sich im Stillen zu verabschieden. Ebenso um 19 Uhr, beim gemeinsamen Gebet in der Kirche.