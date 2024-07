Bei seinen öffentlichen Auftritten ging der langjährige Landesrat Hans Seitinger stets auf die Steirerinnen und Steirer zu. Er hatte ein Ohr für deren Sorgen – vor allem jener der Bauern, die er rund 20 Jahre politisch im Landtag vertreten hat. Mehr noch, es gelang es dem Frauenberger stets das Gute zu sehen und hervorzukehren. Schwer ist ihm das meist nicht gefallen, waren die köstlichsten landwirtschaftlichen Produkte – vom Obst bis zu Fleisch, Gemüse und Wein – doch niemals weit, wenn sich der Agrarlandesrat blicken ließ. Seitinger war der Inbegriff des Mottos „Durchs Essen kommen d‘Leut zam“. Eine Gabe, die er trotz gesundheitlicher Probleme bis Herbst 2023 ausübte. Am Wochenende ist Hans Seitiger, der längst gediente Landesrat in der Geschichte Österreichs mit 63 Jahren in Graz verstorben.

Seitinger wurde am 25. Januar 1961 in Frauenberg bei Bruck an der Mur geboren und war einer der bedeutendsten Politiker der Steirischen Volkspartei.. Er wuchs als Sohn einer Bergbauernfamilie auf, was seine späteren politischen Schwerpunkte im Bereich der Landwirtschaft maßgeblich beeinflusste. Dabei hatte er stets einen Witz auf den Lippen, die sich maßgeblich um den steirischen Wein drehte.

Tiefes Engagement für die Landwirtschaft

Seine politische Karriere begann aber abseits der Landesstube, auf kommunaler Ebene. Er war Landjugendobmann und Feuerwehrkommandant. Von 1999 bis 2003 war er Bürgermeister in Frauenberg. Direkt im Anschluss wurde er Mitglied der Steiermärkischen Landesregierung und übernahm die Ressorts Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Wohnbau, Veterinärwesen, Abfallwirtschaft sowie nachhaltige Initiativen und landwirtschaftliche Schulen. Die Bäuerinnen und Bauern in der Steiermark hatten mit Seitinger in Folge zwei Jahrzehnte ein intensives Sprachrohr im Landtag. Sein Wirken war geprägt von einem tiefen Engagement für die Betriebe, die das ländliche Leben und die Agrarpolitik in den steirischen Regionen nachhaltig geprägt hat.

Als seinen größten Erfolg bezeichnete Seitinger im Herbst 2023 das Wassernetzwerk Steiermark mit 40.000 Kilometer Ver- und Entsorgungsleitungen, die in dieser Form in seiner Amtszeit entstanden sind. Der Grund: „In meinem ersten Jahr als Landesrat 2003 hatten wir das ärgste Dürrejahr, das wir je hatten. Das Wasser fehlte in der ganzen Oststeiermark.“

Politik zwischen Wohnbau, Trinkwasser und Photovoltaik

Während seiner Amtszeit setzte er sich intensiv für die Förderung der Landwirtschaft und die Anpassung an den Klimawandel ein. Zu seinen Initiativen gehörten unter anderem Förderprogramme für Alm- und Bergbauern sowie die Einführung des Wassernetzwerks Steiermark zur Sicherung der Trinkwasserversorgung. Er brachte innovative, manchmal auch diskutierte Projekte wie die Agri-Photovoltaik-Anlage an der landwirtschaftlichen Versuchsstation Haidegg auf den Weg und förderte den Holzbau in der Steiermark erheblich. Unter seiner Leitung entstand außerdem die „Wohnbauoffensive weiß-grün“, die das Ziel hatte, die Mieten zu senken und neuen Schwung in den Wohnbau zu bringen.

Politisch war Seitinger auch im Bereich des Hochwasser- und Lawinenschutzes zuständig. Unter seiner Ägide wurden etwa eine Milliarde Euro in den Schutz vor Naturgefahren investiert. Zudem war er der Initiator des „Großen steirischen Frühjahrsputzes“, einer Umweltinitiative, die über die Jahre hinweg breite Unterstützung fand und dazu beitrug, Millionen Kilogramm Müll zu sammeln.

Rücktritt nach 20 Jahren im Landtag

Im Oktober 2023 zog sich Seitinger nach zwanzig Jahren als Landesrat aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik zurück. Zu diesem Zeitpunkt war er das längst dienende Mitglied einer Landesregierung in ganz Österreich. Seine Nachfolge trat Simone Schmiedtbauer an. „Ich war einige Wochen in mehreren Krankenhäusern und hatte sehr ernst zu nehmende Voruntersuchungen. Meine Ärzte haben mir den dringenden Rat gegeben, mich von allem Stress zu entfernen und mich voll auf meine Gesundheit zu konzentrieren“, sagt Seitinger in seinem letzten Interview mit der Kleinen Zeitung am 5. Oktober 2023. Bis zu diesem Zeitpunkt war er im Sinne der Steierinnen und Steirer ein Rastloser, der stets auf dem Boden geblieben war.

Damals bezeichnete er lebendige Ortskerne, Klimaschutz, Boden, Nahversorgung und Pflege als zukunftsweisende Themen. Was er den Menschen noch mit auf den Weg geben wollte: „Mut und Zuversicht gegenüber dem Missmut“. Hans Seitinger, der jahrzehntelang für Beständigkeit in der politischen Steiermark stand, wird nicht nur mit diesen mahnenden Worten in einer aktuell oft schnelllebigen, negativen Zeit in Erinnerung bleiben.