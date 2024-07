Es ist still am Frauenberg in St. Marein im Mürztal. Eine sanfte Brise weht und das Rascheln der Bäume um die Wallfahrtskirche Maria Rehkogel erfüllt den Vorplatz. Heroben hat es 24 Grad, eine Wohltat an dem hochsommerlichen Tag. Die Ruhe erweckt den Eindruck, als würde der Ort trauen. Als wäre mit dem Tod des langjährigen Landesrates Hans Seitinger der Ort zum Stillstand gekommen.