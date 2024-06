Die Pflege ist in vielen Belangen österreichweit ein Sorgenkind. „Seit sicher 20 Jahren besteht der Fachkräftemangel in der Pflege und wir kämpfen immer noch damit. Und das betrifft Mitarbeiter, aber in zweiter Linie auch die Bewohner von Pflegeeinrichtungen und deren Angehörige“, sagt Melanie Löffler-Praxmaier, Obfrau des Pflegeverbandes Bruck-Mürzzuschlag.