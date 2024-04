Die steirischen Gesundheitszentren werden ausgebaut: 14 gibt es bereits, nun sollen nach einem Beschluss des steirischen Gesundheitsfonds in der Vorwoche weitere fünf Standorte dazukommen. Neben jenen in Knittelfeld und Leibnitz soll eines davon auch in Mürzzuschlag eingerichtet, und mit zwei Vollzeit-Ärztinnen oder Ärzten besetzt werden.