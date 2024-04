In Mürzzuschlag ist die Situation in der niedergelassenen Allgemeinmedizin seit einiger Zeit angespannt: nach der Pensionierung von Josef Lichtenegger 2021 und jener von Georg Götz 2023, sind aktuell nur zwei der vier Planstellen besetzt. Ein inakzeptabler Zustand für Bürgermeister Karl Rudischer: „Mürzzuschlag hat jahrelang vier Stellen bereitgestellt bekommen. Wir wollen die Planstellen unverzüglich besetzt haben.“ Insbesondere weil man bereits zwei Ärztinnen gefunden hat, die an einer Kassenstelle als Allgemeinmedizinerin interessiert wären.