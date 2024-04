Neue Gesundheitseinrichtungen für Knittelfeld, Zeltweg und weitere steirische Standorte kündigt der Gesundheitsfonds Steiermark an. In Knittelfeld soll laut Beschluss eine Primärversorgungseinheit (PVE, auch Gesundheitszentrum genannt) entstehen. Einige solcher Einrichtungen gibt es bereits in der Steiermark. Mindestens zwei Allgemeinmediziner sollen in solchen Zentren mit Vertretern anderer Gesundheits- und Sozialberufe zusammenarbeiten. Viele bestehende Ärzte haben damit wenig Freude, wie sich schon in Judenburg gezeigt hat, wo vorbeugend verkündet wurde, dass eine solche Einrichtung unerwünscht ist.