Lauter freudige Gesichter gab es am Mitwoch im „Dementia Park St. Barbara“, der in nur einem Jahr Bauzeit direkt gegenüber dem Gemeindeamt hingestellt wurde: „Nicht einmal Fachleute hätten das für möglich gehalten“, sagte bei der Eröffnung Christian Polessnig, Geschäftsführer der „Mavida Group“, die 20 Pflegeheime betreibt, dreizehn in Kärnten, zwölf in der Steiermark und fünf in Slowenien.