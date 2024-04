Ein 57-Jähriger und sein 25-jähriger Sohn lieferten sich am Samstagabend in Kapfenberg ein Wettrennen. Die beiden hielten an einer ampelgeregelten Kreuzung auf der B 116 im Stadtteil Diemlach. Als die Ampel auf Grün schaltete, starteten beide Lenker mit laut durchdrehenden Reifen los. Dabei wurden sie von einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung beobachtet, die sofort die Verfolgung aufnahmen.