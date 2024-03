Ein 34-jähriger PKW-Lenker verursachte am Donnerstag Abend einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 56-Jährigen, als er diesen auf der B68 von St. Margarethen an der Raab in Richtung Gleisdorf überholen wollte. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und ins LKH Weiz gebracht.