Am Mittwochnachmittag, dem 3. April, wurden auf der A9 Pyhrnautobahn Geschwindigkeitsmessungen von der Autobahnpolizei durchgeführt. In dem Baustellenbereich im Bereich Kammern, Bezirk Leoben, kam es zu insgesamt 23 Geschwindigkeitsübertretungen, darüber hinaus wurde drei Autolenkern der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine Person war sogar so schnell unterwegs, dass ihr Fahrzeug beschlagnahmt werden musste.

71 km/h zu schnell

In der Zeit von 15.50 Uhr und 17.30 Uhr wurden von den Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm auf der A9 in Fahrtrichtung Norden Messungen durchgeführt. In dem ausgewählten Bereich gilt aufgrund einer Baustelle zurzeit eine 80 km/h-Beschränkung.

Ein 60-jähriger Deutscher war mit einem Tempo von mehr als 150 km/h unterwegs. Er wurde von den Polizisten mit einer Überschreitung von 71 km/h angehalten. Sie mussten in Folge sein Fahrzeug beschlagnahmen. Zwei weiteren Autofahrern wurde der Führerschein an Ort und Stelle entzogen: Ein 36-jähriger Bosnier fuhr mit seinem PKW um 57 km/h zu schnell, ein 36-jähriger Kroate war um 56 km/h zu schnell unterwegs.

Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft

Insgesamt werden 23 Fahrzeuglenker der BH Leoben angezeigt. In zwei Fällen musste wegen der erschwerten Strafverfolgung an Ort und Stelle eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben werden.