In einem Monat ist es so weit: Dann ertönt am 16. Mai um 19 Uhr der Startschuss für die 20. Auflage des Brucker Businesslaufs. An den Start gehen über 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und jeder will eine persönliche Bestzeit liefern. Dass das aber gar nicht so einfach ist, erkennen viele der Läufer bereits am Fuße des E-Werkshügels.