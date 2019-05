Facebook

Markus Hartinger und Andrea Maderthoner siegten beim Brucker Businesslauf © BRUCK/PASHKOVSKAYA

Über 2640 Teilnehmer hatten für die 18. Auflage des Brucker Businesslaufs genannt, am Ende wagten sich 2552 Damen, Herren und Jugendliche über die 4,6 Kilometer lange Strecke. Auch am gestrigen Freitag war der Businesslauf, seit 2002 ein absoluter Fixpunkt im regionalen Terminkalender, das Gesprächsthema in und rund um Bruck. „Ich bin irrsinnig stolz, dass es uns gelungen ist, einen Zuseher- und Teilnehmerrekord zu knacken. So viele Leute waren noch nie in der Stadt beim Businesslauf“, sagte Organisator Erich Weber.