Es gibt vermutlich einen Grund, warum man die Pressekonferenz für eine Veranstaltung im Mai schon im Februar macht: Es liegt wahrscheinlich an der Vorbereitungszeit. Wer bisher bei den Neujahrsvorsätzen in Sachen Gewichtsreduktion oder mehr Sport zu betreiben, nicht ganz so erfolgreich war, hat jetzt noch genügend Zeit, sich in Form zu bringen.

Denn eines ist klar: Am 16. Mai, es ist ein Donnerstag, um Punkt 19 Uhr fällt der Startschuss für den 20. Brucker Businesslauf. „Es ist ein Jubiläum und gleichzeitig die größte Sportveranstaltung unserer Stadt“, freut sich Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier. Den runden Geburtstag hat man zum Anlass genommen, um den Lauf organisatorisch auf neue Beine zu stellen.

Die Streckenführung:

Verantwortlich dafür ist ein gebürtiger Brucker, der mit seinem Unternehmen „CompanyCode“ eine echte Größe in der Sport- und Eventszene ist. „Ich freue mich, dass wir an Bord sind“, sagt Geschäftsführer Andreas Mauerhofer, der mit seinem Team ansonsten etwa den Grazer Businesslauf mit 7500 Teilnehmern stemmt. Mit Bruck hat er Großes vor, startet aber klein. „Wir ändern jetzt beim ersten Mal so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig“, sagt er vor Journalisten.

Dazu gehört etwa die leicht veränderte Streckenführung. „Businessläufer wollen gern die Fünf-Kilometer-Marke knacken, das ist jetzt möglich“, sagt er. Mitmachen kann man als Einzelläufer, in Dreier-Teams oder auch als Nordic-Walking-Teilnehmer (Zweier-Teams möglich). Gleichzeitig soll der Lauf im Nachhall als echte Party weitergehen. „Viele Firmen kommen mit ihren Läufern und es gehört dazu, dass man nachher gemeinsam feiert“, sagt Mauerhofer.

Lauf soll „in die Breite gehen“

Im nächsten Jahr, soll‘s dann noch mehr in die Breite gehen: Etwa in Form eines Kinderprogramms oder auch eines zusätzlichen Veranstaltungstages, umreißt Mauerhofer am Rande der Pressekonferenz seine Pläne. „Wir wollen aus dem Lauf, der ja der größte in der gesamten Obersteiermark ist, ein Leuchtturmprojekt machen.“

Für rund 2500 Teilnehmer hat man heuer auf der Strecke Platz, Nennungen sind ab sofort unter www.businesslauf-bruckmur.at möglich. Auf dieser Seite gibt es auch sämtliche Infos für die Teilnehmer. Mit an Bord sind heuer auch teils neue Sponsoren: einerseits die Kleine Zeitung, andererseits - als Namensgeber - die Wiener Städtische Versicherung. „Wir sind auch beim Wien- oder Graz-Marathon dabei, Laufen gehört zur Prävention und passt gut in unser Konzept als großer Gesundheitsversicherer“, sagt Michael Witsch, Landesdirektor der Wiener Städtischen in der Steiermark.