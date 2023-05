Der schnellste Läufer kam nach 13:45 Minuten ins Ziel

Erstmals Regen beim Brucker Businesslauf. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch, fast 2000 Teilnehmer nahmen am Donnerstagabend die 4,7 Kilometer in Angriff. Am Ende siegte Julius Ott in 13:45,84 Minuten.