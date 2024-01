Melissa Naschenweng, Seifenkistenrennen und der Brucker Businesslauf

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist in diesem Jahr allerhand los. Sportliche Höchstleistungen können beim Businesslauf in Bruck oder beim Mürzathlon gezeigt werden. Melissa Naschenweng, Josh und andere sorgen für musikalische Höhepunkte. Aber auch mit dem ersten St. Lorenzener Seifenkistenrennen will man punkten.