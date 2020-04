Facebook

Sportlicher Höhepunkt in Bruck: der Brucker Businesslauf © Martina Pachernegg

Am 14. Mai wäre es wieder so weit gewesen. 2500 Läuferinnen und Läufer wollten am Brucker Koloman-Wallisch-Platz an den Start gehen und beim 19. Brucker Businesslauf sportliche Höchstleistungen erbringen. In 3-er oder 10-er-Teams gilt es für die Läufer, die 4,6 Kilometer lange Strecke quer durch die historische Altstadt von Bruck zu bewältigen. Doch das Coronavirus macht diesen Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung - heuer wird kein Businesslauf stattfinden, auch nicht im Herbst.