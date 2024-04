Am Montag wurden die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei Bruck an der Mur von der Landesleitzentrale der Polizei über eine offensichtliche Alkolenkerin im Straßenverkehr informiert. Eine 57-jährige Tschechin aus Wien war auf der S35 – Brucker Schnellstraße – in Fahrtrichtung Bruck unterwegs gewesen und hatte ihren Pkw bereits am Pannenstreifen abgestellt.

Bereits bei ihrer Ankunft stellten die Verkehrspolizisten ganz offensichtliche Merkmale einer Alkoholisierung bei der Frau fest. Ein darauffolgender Alkotest bestätigte den ersten Eindruck der Beamten: die Frau hatte 2,82 Promille im Blut.

Die 57-Jährige wies sich mit gleich zwei gültigen EU-Führerscheinen, für Österreich und Tschechien, aus, beide davon wurden ihr abgenommen. Auch den Fahrzeugschlüssel musste die Frau vorläufig abgeben, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag angezeigt.