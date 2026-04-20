Im Sommer des Vorjahres initiierte der grenzübergreifende Rotary Club Steiermark–Štajermark gemeinsam mit 24 österreichischen und slowenischen Weingütern das Charity-Projekt „Tasting-Rotary to support children“. Dabei verkaufen die Clubmitglieder 15-Liter-Großflaschen Wein für den guten Zweck, um den Erlös an die beiden Pflegekinderorganisationen – die steirische „Affido Pflegekinder-Familienarbeit-Kinderdörfer GmbH“ sowie das slowenische Pendant „Rejniško društvo Slovenije“ zu spenden.

Der erste Abnehmer einer Großweinflasche war Chocolatier Josef Zotter. Die mit Bio-Sauvignon Blanc vom Weingut Silly aus der Südsteiermark gefüllte Flasche wurde nun im Beisein von Clubmitgliedern, Unterstützern und Vertretern der Pflegeeinrichtungen im Schokoladentheater in Riegersburg feierlich geöffnet.

Süße Hilfe für Pflegekinder

„Ich bin leicht zu begeistern und es gab hervorragenden Wein, aber Spaß beiseite: Das Projekt passt zu unserer Philosophie, in Kreisläufen zu denken. Das Thema Pflegekinder ist nach wie vor wenig sichtbar, oft traut man sich gar nicht, es offen anzusprechen. Berührungsängste abzubauen und Kindern Freude zu bereiten war die Motivation“, so Zotter.

Daher war das Thema mit einer Weinflasche für ihn nicht vom Tisch. Mit 600 Tafeln Schokolade – Vollmilch und Zartbitter – unterstützt er das Rotary-Projekt erneut. „Wir hoffen dadurch, viele junge Paare in Österreich und Slowenien dazu zu motivieren, Pflegekinder aufzunehmen“, freut sich Gründungspräsident Volkmar Pötsch.

50 Kinder warten auf Pflegefamilien

Die „Pflegekinder“-Schokolade wird von den beiden Pflegekinderorganisationen als kleines Werbegeschenk für Pflegefamilien und -kinder ausgegeben. „In der Steiermark suchen wir derzeit für rund 50 Kinder Pflegefamilien, die ihnen ein liebevolles Zuhause geben“, so Affido-Geschäftsführerin Uli Reimerth.

In der Steiermark leben 760 Pflegekinder bei 535 Pflegefamilien. Davon sind 89 Kinder bei 61 Familien in der Südoststeiermark untergebracht, weitere 137 bei 91 Pflegefamilien in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg.

Weitere Unterstützer gefunden

Im Rahmen des Events wurden weitere Weinflaschen an Unterstützer übergeben, darunter Markus Fischer vom Öamtc Steiermark, an den Leibnitzer Notar Michael Spath sowie an Bettina Habel und Diana Lutterschmied vom Zonta Club Feldbach, die ihre Weinflasche von einigen Firmen gesponsert bekamen.