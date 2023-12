Eine 38-jährige Frau war mit ihrem zweijährigen Sohn im Auto gegen 9.50 Uhr auf der B20 in Fahrtrichtung Rasing unterwegs. Eine 83 Jahre alte Dame fuhr in die entgegengesetzte Fahrtrichtung und dürfte in einer Rechtskurve den Fahrstreifen verlassen haben. Daraufhin kam es zum frontalen Zusammenstoß.

Die beiden Lenkerinnen wurden umgehend vom Roten Kreuz behandelt und schwer verletzt. Die jüngere Frau wurde ins Gesundheitszentrum Mariazell gebracht. Ihr zweijähriger Sohn blieb unverletzt. Die 83-Jährige wurde zur weiteren Abklärung in das LKH Hochsteiermark gebracht.