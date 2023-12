Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sinabelkirchen, Bezirk Weiz. – Samstagabend, 23. Dezember 2023, kam ein 24-jähriger Fahrzeuglenker aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Er wurde unbestimmten Grades verletzt.

Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Weiz fuhr am Samstag auf der L 360 aus Richtung Egelsdorf in Richtung Prebensdorf. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Er konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Eine nachkommende Lenkerin setzte die Rettungskette in Gang. Der 24-Jährige wurde vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Die L 360 war im Bereich der Unfallstelle für eine Stunde teils gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Egelsdorf und Untergroßau mit 36 Kräften sowie 2 Polizeistreifen.