In den frühen Morgenstunden ereignete sich am Donnerstag, dem 28. Dezember, ein Verkehrsunfall in Afling. Im Bocklochgraben war der Pkw einer schwangeren Frau gegen eine Steinmauer gekracht. „Das Auto ist ins Schleudern geraten, weil die Straße sehr eisig war“, berichtet Kommandant Wilfried Böhmer von der FF Afling, die gegen 8 Uhr alarmiert wurde.

Die Lenkerin wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug entstand ein Blechschaden. Die 17 ausgerückten Einsatzkräfte der FF Afling stellten das Auto gesichert am Fahrbahnrand ab, damit es später abgeschleppt werden kann. Generell ist der Graben zwischen Afling und Södingberg laut Böhmer eine gefährliche Strecke, da sie schattig und sehr oft vereist ist.