Am Heiligen Abend ereignete sich kurz nach 20 Uhr bei Mooskirchen in Richtung Graz ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin prallte mit ihrem Auto gegen die Betonleitwand, überschlug sich und schlitterte einige hundert Meter auf dem Dach an der Leitwand entlang. Mehr als 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Mooskirchen und Lieboch rückten aus, auch das Rote Kreuz und die Polizei und die Asfinag waren vor Ort.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte die Fahrzeuglenkerin bereits durch Hilfe von Passanten aus dem Fahrzeug befreit werden. Feuerwehrsanitäter übernahmen die Erstversorgung der verletzten Frau. Sie wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde auf einem sicheren Bereich abgestellt und die Fahrbahn gereinigt, bevor die Autobahn wieder für den Verkehr freigeben wurde. Für die Dauer des Einsatzes war die A2 für kurze Zeit gesperrt. Der Stau reichte mehrere Kilometer zurück.