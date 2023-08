Einmal mehr macht sich die FPÖ für den Erhalt der Diplomausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege am Standort Leoben in ihrer "bewährten" Form stark. Am Freitag präsentierten FP-Gesundheitssprecher Marco Triller und Leobens Stadtparteiobmann Florian Wernbacher eine parlamentarische Bürgerinitiative, die sich den Fortbestand der Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege in Leoben zum Ziel setzt. Bekanntlich soll die Ausbildung an die FH Kapfenberg "verlorengehen".