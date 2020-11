Facebook

Beim Masterlehrgang „Medical Simulation“ wird am SIM Campus Eisenerz drinnen und draußen geübt © SIM Campus

Eine Woche lang war das Simulationskrankenhaus am SIM Campus in Eisenerz – dem ehemaligen Spital – Mittelpunkt eines Lehrgangs, der in Europa derzeit einzigartig ist. Zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer widmeten sich im Rahmen eines postgraduellen Masterstudiums an der Med Uni Graz der „Medical Simulation“, also der Simulation von Behandlungen und Eingriffen.