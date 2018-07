Facebook

Franz Kainersdorfer wurde für fünf Jahre als Vorstandsmitglied der Voestalpine verlängert © Andreas Schöberl-Negishi

Nach dem Drahtwalzwerk 2017 wird auch 2018 in Donawitz Neues in Betrieb genommen: Ein „Mini-Stahlwerk“ – was genau verbirgt sich dahinter?

FRANZ KAINERSDORFER: Die minimale Menge einer Stahlsorte, die wir aktuell in Donawitz produzieren können, sind 68 Tonnen. Für die Entwicklung neuer Stahlmarken benötigt man jedoch viel kleinere Mengen. Diese „Versuchsmengen“ können wir nun in unserem „Mini-Stahlwerk“ mit zwei Induktionsöfen produzieren – das sind dann etwa drei bis vier Tonnen Stahl pro Charge.