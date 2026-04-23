„Ich habe wirklich selten ein derart abenteuerliches Verfahren erlebt“, sagt Roman Weiß, Richter am Landesgericht Leoben, bei der Urteilsverkündung Mittwochnachmittag in Richtung des 43-jährigen Angeklagten. Der gebürtige Iraner musste sich wegen schweren Diebstahls durch Einbruch vor einem Schöffengericht verantworten. Er soll als Mitarbeiter eines obersteirischen Pflegeheims einem Bewohner im März und April des Vorjahres 30 Philharmoniker-Goldmünzen gestohlen haben.

Der Bewohner bewahrte die Goldmünzen, die aktuell über 120.000 Euro wert sind, in einem verschlossenen Kastenfach in seinem Zimmer auf. Er plante, die Münzen seiner Großnichte und seinem Großneffen zu übergeben, doch das besagte Kastenfach, in dem sich die Münzen in durchsichtigen Münztuben mit weinrotem Deckel befanden, war auf einmal leer.

Strafrichter Roman Weiß leitete den Prozess gegen den Iraner © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Für die Staatsanwaltschaft besteht kein Zweifel, dass der Angeklagte die Tat begangen hat, denn er habe sich in Widersprüchen verfangen und die Beweislage sei erdrückend. Im selben Zeitraum, in dem die Goldmünzen verschwunden waren, veräußerte der 43-Jährige, der im Iran als Rechtsanwalt tätig war und in seiner Heimat verfolgt wurde, eine Goldmünze bei der Bank, ein paar Tage später folgten zwölf weitere. Zehn davon seien zudem in solch einer Münztube mit rotem Deckel übergeben worden, wie der Bankmitarbeiter bei der Einvernahme durch die Polizei angab.

Österreichische Goldmünzen aus dem Iran

Der Angeklagte stritt den Vorwurf, die Münzen gestohlen zu haben, vehement ab. Es sei richtig, dass er Philharmonikermünzen bei der Bank verkauft hat. Die seien aber ein Geschenk seines Vaters aus dem Iran gewesen. Der Vater habe sie 2020 in seiner Heimat erworben und der Angeklagte habe sie bei einem Familienurlaub in der Türkei 2022 in einem Säckchen von seinen Schwiegereltern übergeben bekommen. „Und es kommt Ihnen nicht merkwürdig vor, dass im Iran mit österreichischen Goldmünzen gehandelt wird?“, fragt Richter Weiß. Der Angeklagte antwortet mit einem Kopfschütteln.

Solch eine Philharmoniker-Goldmünze ist aktuell um die 4000 Euro wert © stock.adobe / Stefan Kern

14 Münzen habe er bekommen, eine davon habe er gleich in der Türkei auf einem Basar verkauft. Woraufhin der türkische Verkäufer ihm außerdem eine Münztube mit dunkelblauen Deckel geschenkt habe. Die 13 weiteren habe er im Vorjahr bei der Bank in Österreich verkauft, da sich die Familie ein Eigenheim finanzieren wollte.

Kontostand im Minus

Bei der Polizeieinvernahme hat der Angeklagte angegeben, ein Vermögen von 20.000 Euro zu haben. Doch sein tatsächlicher Kontostand war mit über 1000 Euro im Minus, auf dem Sparkonto lagen lediglich 20 Cent. Die Einnahmen aus seiner selbstständigen Tätigkeit würde er unmittelbar auf das Konto seiner Frau überweisen. „Warum das?“, will der Richter wissen. „Weil das in meiner Kultur so üblich ist“, antwortet der Iraner.

Das kostet Weiß einen Lacher. Er vermutet, dass die Überweisungen viel eher mit einer Spielsucht des Angeklagten zu tun haben. Der 43-Jährige streitet dies ab, obwohl sein Verteidiger in seinem Anfangsplädoyer auch darauf hinwies, dass sein Mandant gerne spiele. „In zehn Monaten haben sie rund 41.000 Euro an diverse Spielanbieter überwiesen. Das sind im Monat über 4000 Euro, manche verdienen nicht einmal so viel. Und das würden Sie nicht als spielsüchtig bezeichnen?“, so Richter Weiß.

Widersprüche

Bei der Zeugenaussage der Frau des Angeklagten kamen schließlich weitere Widersprüche ans Tageslicht und aus diesem Grund plädiert die Staatsanwaltschaft auf eine Verurteilung im Sinne der Anklage. Der Verteidiger hält an seinem Wunsch nach einem Freispruch fest. Nach kurzer Beratung mit den beiden Schöffen verkündet Weiß schließlich das Urteil: Eine Freiheitsstrafe von zwölf Monaten bedingt auf drei Jahre sowie eine Geldstrafe in der Höhe von 14.400 Euro. Der Verteidiger bittet um drei Tage Bedenkzeit.