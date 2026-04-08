Mit dem Alarmstichwort „B02-Kleinbrand“ wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Michael am Mittwoch kurz nach 11 Uhr zu einem Einsatz alarmiert. „Bei einem Müllrecyclingunternehmen hat es vermutlich durch eine Batterie im Altpapier zu brennen begonnen“, berichtet Herbert Strommer von der FF St. Michael und ergänzt, dass es aufgrund von „falsch entsorgten Batterien leider immer wieder zum Brand kommt.“

Weil die Sprinkleranlagen auf dem Betriebsgelände sofort losgegangen seien, habe der Brand gut in Schach gehalten werden können und die Flammen hätten rasch erstickt werden können, führt Strommer weiter aus. Für die anschließende Kontrolle möglicher Glutnester mittels Wärmebildkamera kam schwerer Atemschutz zum Einsatz.

Der Einsatz dauerte für die FF St. Michael knapp eine Stunde. Insgesamt war die Wehr mit zwei Fahrzeugen und neun Personen im Einsatz.