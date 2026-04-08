Bei der 125. Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael in der Obersteiermark wurde auf die Einsätze des vergangenen Jahres zurückgeblickt. Dabei stellte Kommandant Herbert Edlinger fest, dass bei einem Arbeitsaufwand von 820 Tätigkeiten insgesamt 13.381 Stunden geleistet wurden.

Insgesamt wurde die Feuerwehr zu 115 Einsätzen gerufen, wobei 82 unter Sirenenalarm erfolgten. Diese Einsätze gliederten sich in 34 Brandeinsätze, 60 technische Einsätze und elf Fehlausrückungen durch Brandmeldealarme und Täuschungsalarme. Zusätzlich wurden zehn Brandsicherheitswachen durchgeführt. Für die Einsätze wurden insgesamt 1826 Stunden aufgewendet, es konnten sechs Menschen sowie vier Tiere gerettet werden.

Ein besonderer Schwerpunkt lag im Bereich Ausbildung und Übungstätigkeit. Im Rahmen von 87 Übungen wurden 1533 Stunden investiert. Die weiteren Tätigkeiten machten Veranstaltungen, Sitzungen, Verwaltungsarbeiten sowie Tätigkeiten von Sonderbeauftragten aus.

Viele Auszeichnungen

Im Zuge der Wehrversammlung konnten zahlreiche Mitglieder befördert werden. Der Antrag auf Verleihung des Ehrendienstgrades an Josef Schwarzenbacher sowie an Gerhard Ragger wurde einstimmig angenommen.

Michael Harrer, Gernot Jörg und Martin Holler erhielten die Verdienstmedaille des Landes Steiermark in Bronze. Mario Leitner und Ferdinand Käferböck erhielten das Verdienstzeichen des BFV Leoben in Silber. Hans Fritsch, Michael Harrer und Andreas Stangl wurden mit der 25-jährigen Verdienstmedaille ausgezeichnet. Manfred Harrer erhielt das Verdienstzeichen des ÖBF Stufe 1, Herbert Strommer und Lena Hochlahner durften sich über die Katastrophenmedaille von Niederösterreich freuen, während Kevin Stangl und Gernot Jörg die Katastrophenmedaille des Landes Steiermark in Bronze erhielten. Andreas Schaffer, Conner Haslinger und Florian Ritter erhielten zudem das Zertifikat GAB Truppführer.