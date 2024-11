Die Steiermark wählte am 24. November 2024 einen neuen Landtag. Im Bezirk Leoben waren 44.623 Menschen wahlberechtigt. Hier finden Sie die Ergebnisse für alle 16 Gemeinden, von Proleb bis Wald am Schoberpass.

Ab 7 Uhr früh waren die Wahllokale für die steirische Landtagswahl 2024 im Bezirk Leoben geöffnet. Insgesamt 44.623 Wählerinnen und Wähler konnten ihre Stimme schon abgegeben, um einen neuen Landtag zu wählen. Im Jahr 2019 waren noch 47.453 Menschen wahlberechtigt. Wurden bei der Landtagswahl 2019 noch 5114 Wahlkarten beantragt, waren es für die Wahl 2024 diese Woche schon 8371.

Die ÖVP (Liste 1) schickte die Trofaiacher Studentin Carolin Kogler (7. Listenplatz) und den Eisenerzer Bürgermeister Thomas Rauninger (12. Listenplatz) ins Rennen um ein Landtagsmandat.

Für die SPÖ ging auf Liste 2 Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang aus Leoben-Hinterberg als Spitzenkandidat ins Rennen. LAbg. Helga Ahrer (4.), der Leobener Kulturstadtrat Johannes Gsaxner (12.) und die AK-Juristin Kathrin Valland-Hammer (13.) wollen jeweils eines von 46 Landtagsmandaten erobern.

LAbg. Marco Triller liegt auf der FPÖ-Liste 3 an zweiter Stelle. Auf Listenplatz 9 ist Nicole Sunitsch zu finden, die allerdings bei der Nationalratswahl am 26. Oktober ein Mandat für die Freiheitlichen erringen konnte und so ins Parlament einzog. Auf dem 11. Listenplatz ist noch Leobens 2. Vizebürgermeister Florian Wernbacher gereiht.

Auf der Liste 4 – Die Grünen – ist die Leobener Gemeinderätin Susanne Sinz auf dem 7. Listenplatz zu finden, gefolgt von Jakob Becvar aus Leoben.

Die KPÖ ist mit dem Leobener Jakob Matscheko auf dem zweiten Listenplatz der Liste 5 vertreten, nachdem der langjährige kommunistische Landtagsabgeordnete Werner Murgg nicht mehr angetreten war. Bei den NEOS ist die Kandidatin Elfriede Unterweger auf dem 7. Listenplatz nominiert.

Rückblick auf die Landtagswahl 2019

Bei der Landtagswahl 2019 sahen die Ergebnisse im Bezirk Leoben folgendermaßen aus: Die Wahlbeteiligung lag bei 61,55 Prozent. Die SPÖ kam auf 37,66 Prozent, verlor knapp über sechs Prozentpunkte gegenüber der Landtagswahl von 2015. Die ÖVP konnte knapp acht Prozentpunkte dazugewinnen und kam auf 27,19 Prozent. Die FPÖ verlor acht Prozentpunkte und hielt bei 16,34 Prozent. Auch die Grünen legten 2019 um 3,56 Prozent zu und holten 6,96 Prozent der Stimmen. Die KPÖ zählte auch 1,57 Prozentpunkt Zuwachs und kam auf acht Prozent, die NEOS konnten 2,11 Prozentpunkte dazugewinnen und erreichten 3,85 Prozent.