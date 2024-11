Die Angst in Radmer ist groß, den Hausarzt Uwe Bauer-Schartner wieder zu verlieren. Erst im Oktober dieses Jahres hatte der Eisenerzer Arzt die Praxis seines Vorgängers Josef Bernd Lamprecht übernommen, saniert und die Ordination am 8. November erstmals geöffnet – als Zweitpraxis neben jener in Eisenerz und dem Gesundheitszentrum. Bauer-Schartner war davon ausgegangen, auch die Hausapotheke, die seit Jahrzehnten beim Arzt in Radmer war, betreiben zu können. Er stellte einen Bewilligungsantrag bei der zuständigen Behörde, der Bezirkshauptmannschaft Leoben.