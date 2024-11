Die Live-Webcams am Präbichl zeigen derzeit ein Bild, das an den mittlerweile längst vergangenen Sommer erinnert: blauen Himmel, strahlenden Sonnenschein und grüne Wiesen. Und doch soll in etwas mehr als einem Monat der Saisonauftakt der Wintersaison bei den Präbichl Bergbahnen erfolgen. Am 7. Dezember kann man mit seinen Skiern wieder den Hang hinabgleiten, „sofern die Wetterbedingungen mitspielen“, so Geschäftsführer Johann Roth.