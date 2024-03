„Die Temperaturen waren etwas ungewöhnlich für diese Jahreszeit, aber sie tun dem Skivergnügen keinen Abbruch“, so Johann Roth, Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen, über die diesjährige Wintersaison. Die Saison laufe für das Skigebiet in der Obersteiermark im Allgemeinen sehr gut, nur das Wetter während der steirischen Semesterferien habe nicht ganz mitgespielt. Mithilfe von künstlicher Beschneiung seien die wettertechnischen Probleme aber bewältigbar – und Skifahren damit auch in Zukunft noch lange möglich.