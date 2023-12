Unzählige klitzekleine Schneekristalle wirbeln in der Skiarena wie wild in der Luft umher - die Schneekanonen und Schneelanzen laufen am Präbichl seit einigen Tagen auf Hochtouren. Pistengeräte sind damit beschäftigt, die Schneemassen zu verteilen und die Pisten für den baldigen Saisonstart „herzurichten“ und bald auch tatsächlich zu präparieren. „Wir sind mitten in den Vorbereitungen für den 8. Dezember“, sagt Johann Roth, Geschäftsführer der Präbichl Bergbahnen.