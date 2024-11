Seit zwei Monaten bewirtschaften Nadine und Christian Brudermann aus St. Katharein an der Laming die Schmollhube in Leoben, die sie von der Leobner Realgemeinschaft gepachtet haben. Wenn die beiden beginnen, von ihrer Arbeit zu erzählen, wird einem schnell klar – sie tun das, was sie tun, voller Leidenschaft. Sie haben Freude mit ihrer Aufgabe.