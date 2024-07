45 Mitarbeitende am Hauptstandort in Leoben und drei weiteren Standorten in Ober- und Niederösterreich kann das Unternehmen ACAM Systemautomation, dass 1994 gegründet wurde, vorweisen. Für die 30-jährige Leistung am steirischen Wirtschaftsstandort wurde das Unternehmen nun von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet.

Zwei Auszeichnungen für Verdienste

Bereits 2022 wurde dem Unternehmen, das als Vertriebs- und Lösungspartner von Siemens Digital Industries und aus eigener Entwicklung Softwarelösungen und Engineering-Dienstleistungen anbietet, durch Landeshauptmann Christopher Drexler das steirische Landeswappen verliehen. Nun freut sich Alleineigentümer Johann Mathais über eine weitere Auszeichnung für sein Familienunternehmen, zu dessen Mitarbeitenden auch Frau Sabine und die beiden Söhne Jürgen und Andreas zählen.

ACAM Systemautomation wurde für die 30-jährige, erfolgreiche Arbeit am steirischen Wirtschaftsstandort ausgezeichnet © ACAM

Die Urkunde wurde Mathais am Hauptsitz der ACAM Systemautomation von Astrid Baumann, Landesobmann-Stellvertreterin und Bezirksgruppenobfrau der WKO Leoben, und Alexander Sumnitsch, WK-Regionalstellenleiter, überreicht. Der Geschäftsführer betont: „Diese Auszeichnung ist für uns Motivation und Verpflichtung, weiterhin Spitzenleistungen zu erbringen und unseren Kunden einen exzellenten Service zu bieten.“