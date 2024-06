„Leoben besitzt das älteste durchgehend bespielte bürgerliche Stadttheater Österreichs“, so lernten es die meisten waschechten Leobener jahrzehntelang in der Volksschule im Sachkundeunterricht. In allen Broschüren, Publikationen und auch auf einer Tafel vor dem Stadttheater an der Ecke Homanngasse/Straußgasse in der Innenstadt war es bis vor Kurzem genauso vermerkt.