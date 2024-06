Einen Notfallplan musste am Donnerstag die Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG) für die Bespielung der Buslinie 30 von Leoben über Proleb nach Niklasdorf und den gegenläufigen Rundkurs 31 praktisch aus dem Ärmel schütteln. Denn an der Proleberstraße ist nach einer Hangrutschung an ein Durchkommen bis auf Weiteres nicht zu denken.