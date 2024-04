Die starken Sturmböen sorgten am Osterwochenende in der ganzen Steiermark für viele Einsätze und starke Schäden. In Liezen kam es etwa zu einem Waldbrand in den Wildalpen, in Ilz wurde ein Ehepaar im fahrenden Auto von einem umgestürzten Baum getötet. Auch im Bezirk Leoben hatten die Freiwilligen Feuerwehren alle Hände voll zu tun: Insgesamt 18 Feuerwehren waren am Ostermontag im Einsatz, mehr als 50 Schadenslagen wurden dokumentiert.