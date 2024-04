Einsatzreich gestaltete sich der Ostermontag für die Feuerwehren im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. Bereits um 9.51 Uhr wurden die Feuerwehren im Abschnitt 1 aus dem Bereich Mürzzuschlag zu einem Waldbrand in die Krampen in der Gemeinde Neuberg an der Mürz gerufen. Bei dem großflächigen Waldbrand waren schlussendlich 171 Feuerwehrleute mit 29 Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Bergrettung, die Polizei und der Landesforstdienst waren vor Ort und sogar mit Drohnen aus der Luft wurde gearbeitet. „Die Rauchentwicklung ist aufgrund des Windes schwer einzuschätzen“, erklärte Robert Pusterhofer vom Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag. Auch im Bereich Pogusch ist es zu einem Waldbrand gekommen. Bäume sind dort auf Stromleitungen gestürzt.