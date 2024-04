Ein tödlicher Verkehrsunfall bei Ilz - ein Ehepaar wurde am Ostermontag in ihrem Auto von einem umfallenden Baum erschlagen - , abgedeckte Häuser, Felstürze, Waldbrände, Stromausfälle, zahlreiche umgestürzte Bäume: Teils orkanartige Stürme fegten am Osterwochenende durch die Steiermark. Die Folgen waren tragisch und teils verheerend.