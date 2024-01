Graue, hohe Betonmauern, in manchen Bereichen mit spiralförmigen Stacheldrahtbarrieren. In dem Gebäudekomplex an der Hauptstraße 162 befindet sich das Anhaltezentrum (AHZ) Vordernberg. Vor zehn Jahren offiziell eröffnet und die große Hoffnung auf Zuzug und Arbeitsplätze für die 950-Seelen-Marktgemeinde am Fuße des Präbichl. Zugezogen sind aber nur wenige, mehr als die Hälfte der im AHZ Tätigen pendeln aus anderen Bezirken zu ihrem Arbeitsplatz ein.