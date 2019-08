Ein Schwerverletzter Fluchtversuch aus Anhaltezentrum Vordernberg gescheitert

Mittwochabend starteten sieben Schubhäftlinge einen Fluchtversuch aus dem Anhaltezentrum in Vordernberg. Polizeibeamte konnten die Flucht verhindern.

Keinem der sieben Häftlinge gelang der Ausbruch © APA/ERWIN SCHERIAU

Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr, versuchten sieben Schubhäftlinge aus Afghanistan, aus dem Anhaltezentrum in Vordernberg auszubrechen, indem sie durch ein Fenster im Erdgeschoss stiegen. Sie haben es aus dem Fensterstock gerissen und gelangten so in den Außenbereich. Dort versuchten sie, den Innenzaun zu überklettern, wodurch der Alarm ausgelöst wurde.