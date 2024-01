Seit 2. Jänner 2024 hat der Tourismusverband Erzberg Leoben eine neue Geschäftsführerin, nachdem Claudia Flatscher sich für einen anderen beruflichen Weg entschieden hat. Mit Malgorzata Koch-Basic konnte ein Tourismusprofi mit der Leitung des 14 Gemeinden umfassenden Verbandes gewonnen werden. „Ich empfinde es schon als Auszeichnung, Geschäftsführerin eines Tourismusverbandes zu sein. Was ich weiß, bin ich die einzige Zuwanderin in so einer Position in der Steiermark“, erklärt die gebürtige Polin, die seit 34 Jahren in der Steiermark lebt und arbeitet. Zuletzt als Leiterin von Abenteuer Erzberg, der touristischen Schiene der VA Erzberg.