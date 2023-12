Seit Wochen schwirren in Eisenerz Gerüchte herum, wer denn den Gasthof Pichlerhof am Schlingerweg in der Eisenerzer Ramsau gekauft habe. Aus privaten Gründen hat sich die Besitzerfamilie um Wirtin Helga Ritzinger zum Verkauf entschlossen. 32 Jahre, nachdem sie und ihr Mann Herbert den Betrieb von ihren Eltern Maria und Ferdinand Pichler übernommen hatten und zu einem gastronomischen Fixpunkt in Eisenerz machten.