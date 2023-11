Am Dienstag, dem 7. November, ist es endlich so weit: Die neue SOKO Donau-Folge, die vor zwei Jahren in Leoben und Umgebung gedreht wurde, wird am Dienstag um 20.15 Uhr auf ORF 1 mit dem Titel „Letzte Ausfahrt Hoffnung“ ausgestrahlt. Leobener Drehorte für die Krimiserie waren der Hauptplatz, Arkadenhof und Platzhirsch sowie eine Lagerhalle in der Knappengasse. Aber auch außerhalb von Leoben, am Silbersee in der Gemeinde Proleb, wurde gefilmt.