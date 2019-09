Kleine Zeitung +

Hofburg Wien Süd- und Weststeiermark gastieren heuer am Steirerball

Am 10. Jänner 2020 findet der Ball der Steirer in Wien zum zehnten Mal in der Hofburg statt, in Kürze startet der Kartenvorverkauf. Nun wurde bekannt, welche Gastregionen sich heuer am Steirerball präsentieren: Es sind die Regionen Südsteiermark, Schilcherland und Lipizzanerheimat.