„Es liegt am Bürgermeister. Er ist beliebt, er setzt sich ein“

In Pöls-Oberkurzheim wählte ein Großteil der Wähler die SPÖ, was auf die Person Gernot Esser zurückzuführen ist. Das hat zumindest eine kleine Umfrage in der Murtaler Marktgemeinde ergeben. Der Bürgermeister freut sich: „Das tut gut!“