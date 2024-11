In der Steiermark fanden gestern (24. November) die Landtags-Wahlen statt. Die FPÖ schaffte mit 34,8 Prozent klar und eindeutig den 1. Platz. Auf Platz 2 kam die ÖVP mit 26,8 Prozent. Die SPÖ schaffte mit 21,4 Prozent den 3. Platz. Die Grünen bekamen 6,2 Prozent und die Neos 5,9 Prozent. Damit haben es beide Parteien in den Landtag geschafft. Als letzte Partei hat es die KPÖ mit 4,4 Prozent in den Landtag geschafft.

Stimmen dazugewonnen und verloren

Die FPÖ hat im Vergleich zu den Landtags-Wahlen vor 5 Jahren 17,3 Prozent mehr erreicht. Die ÖVP hat 9,3 Prozent verloren, auch die Grünen haben fast 6 Prozent weniger Stimmen als bei der letzten Wahl bekommen. Die ÖVP und die SPÖ haben in der Steiermark noch nie so wenige Stimmen bekommen wie bei diesen Wahlen.

Gespräche über Zusammenarbeit beginnen diese Woche

Mario Kunasek (FPÖ) wird in dieser Woche Gespräche mit den anderen Parteien beginnen. Er möchte Landes-Hauptmann werden. Dafür braucht die FPÖ zumindest 1 Partei, die mit ihnen zusammenarbeiten will.